WirtschaftsWoche: Германия рискует потерять суверенитет из-за закупок вооружения у США
Об этом говорится в статье журнала WirtschaftsWoche.
«Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30—50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», — заявил специалист в сфере оборонной промышленности Мартин Крелль.
Отмечается, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.