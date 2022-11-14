Германия рискует потерять суверенитет из-за закупок вооружения у Соединённых Штатов.

Об этом говорится в статье журнала WirtschaftsWoche.

«Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30—50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», — заявил специалист в сфере оборонной промышленности Мартин Крелль.

Отмечается, что немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.