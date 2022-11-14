Франция и Германия рискуют лишиться доминирующего положения в Евросоюзе из-за политики Соединённых Штатов.

В материале The Guardian отмечается, что Польша и Украина «сегодня намного беднее» Франции и Германии.

«Как они могут реально стать противодействующей силой в ЕС? Это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка», — говорится в статье.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.