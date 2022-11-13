Express: Британия усилила охрану трубопровода у острова Вознесения из-за «интереса России»
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«Обеспокоенность возникла в прошлом месяце, когда британские службы безопасности получили доступ к спутниковым снимкам, которые показали, что Россия проявляет явный интерес к участку трубы», — пишет газета.
После этого правительство решило направить на небольшой остров «команду службы безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днём и ночью».
Вместе с этим источник издания в Уайтхолле сказал, что принятые меры безопасности «давно назрели» и были вызваны «информацией, которая указывала на то, что некая иностранная держава проявила интерес к трубопроводу».
В настоящее время на острове площадью 88 кв. км находится британо-американский центр радиотехнической разведки, а также телескоп NASA, используемый для отслеживания орбитального мусора, который может представлять опасность для космических кораблей, пишет газета.
В октябре газета Daily Mail сообщила, что британские власти распорядились в срочном порядке провести обследование подводных кабелей и трубопроводов, опасаясь того, что их якобы могла «заминировать» Россия.
При этом Министерство обороны России в конце октября заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
После этого появилась информация о том, что бывший британский премьер Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом «всё сделано».