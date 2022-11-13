Express: Британия усилила охрану трубопровода у острова Вознесения из-за «интереса России»

Британское правительство решило усилить меры безопасности для охраны плавучего трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения на юге Атлантики, пишет британский таблоид Express. Британские журналисты сделали вывод, что это было сделано на фоне якобы интереса со стороны России к трубопроводу.

«Обеспокоенность возникла в прошлом месяце, когда британские службы безопасности получили доступ к спутниковым снимкам, которые показали, что Россия проявляет явный интерес к участку трубы», — пишет газета.

После этого правительство решило направить на небольшой остров «команду службы безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днём ​​и ночью».

Вместе с этим источник издания в Уайтхолле сказал, что принятые меры безопасности «давно назрели» и были вызваны «информацией, которая указывала на то, что некая иностранная держава проявила интерес к трубопроводу».

В настоящее время на острове площадью 88 кв. км находится британо-американский центр радиотехнической разведки, а также телескоп NASA, используемый для отслеживания орбитального мусора, который может представлять опасность для космических кораблей, пишет газета.

В октябре газета Daily Mail сообщила, что британские власти распорядились в срочном порядке провести обследование подводных кабелей и трубопроводов, опасаясь того, что их якобы могла «заминировать» Россия.

При этом Министерство обороны России в конце октября заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

После этого появилась информация о том, что бывший британский премьер Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом «всё сделано».