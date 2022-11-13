В Стамбуле усилили меры безопасности возле здания генконсульства России после взрыва

Власти Турции усилили меры безопасности у здания генконсульства России в Стамбуле после взрыва в центре города.

Как сообщает ТАСС, полицейское оцепление было выставлено на подъезде к улице Истикляль для усиления охраны. При этом проход к отдельным частям улицы для пешеходов уже открыт.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

Среди туристов компаний «Интурист», Tez Tour и Pegas Touristik пострадавших нет.