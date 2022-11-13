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США, Корея и Япония призвали решить вопрос похищенных граждан

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Лидеры США, Республики Корея и Японии заявили о приверженности урегулированию проблемы похищенных японцев и призвали освободить задержанных в КНДР южнокорейцев.
США, Корея и Япония призвали решить вопрос похищенных граждан
  • Gettyimages.ru

«Лидеры подтвердили общую приверженность немедленному решению проблемы похищенных лиц. Премьер Японии и президент США также поддержали немедленное освобождение граждан Республики Корея, задержанных в КНДР», — говорится в тексте коммюнике, принятого по итогам саммита в Пномпене.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может привести к увеличению военного присутствия Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

8 ноября агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство США рассматривает возможность отправки авианосца в Японское море в случае проведения КНДР ядерного испытания.

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