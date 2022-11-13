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Шторм «Налджи» на Филиппинах привёл к гибели 160 человек

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По меньшей мере 160 человек стали жертвами шторма «Налджи» на Филиппинах.
Шторм «Налджи» на Филиппинах привёл к гибели 160 человек
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Уточняется, что ещё 146 человек получили различные травмы, 29 числятся пропавшими без вести. Суммарный же ущерб, нанесённый сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, превысил $206,9 млн.

В 13 регионах республики зафиксировано более 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах южной китайской провинции Гуандун отменены занятия в школах, детских садах и профессиональных училищах в связи с пришедшим в регион тропическим штормом «Налджи».

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