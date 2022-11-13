Глава МИД Франции: Европа должна иметь больше автономии от США

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Европа должна стремиться к большей автономии от США.

По её словам, прошедшие в США выборы были интересными, но выводы по ним делать рано.

«Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединённых Штатов», — сказала Колонна в интервью Le Parisien.

Ранее лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино высказался по вопросу санкций в отношении России.