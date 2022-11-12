Экс-глава Генштаба ВС Франции заявил, что французская армия не в состоянии вести войну

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции Пьер де Вилье в эфире RTL выразил мнение, что французская армия не в состоянии вести войну и выиграть её. По его мнению, у ВС нет прочности и надёжности в части логистики, боеприпасов и оснащения.

Как уточняет Интерфакс, генерал уже не раз высказывался о том, что французская армия недостаточно подготовлена.

«У нас нет армии, подготовленной для ведения войны с присущей войне жесткостью, а особенно длительностью. У нас нет прочности и надёжности, с точки зрения боеприпасов, запчастей, логистики, живой силы и оснащения», — приводит агентство его слова.

Ранее Le Figaro сообщила, что французский лидер Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии Франции, которая предполагает подготовку страны к возможному вооружённому конфликту.

По мнению лидера правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна, Франция наносит ущерб собственной армии, поставляя оружие своего производства Украине.