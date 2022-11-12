Силуанов предложил создать глобальный санитарный щит в ходе G20

Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе выступления на встрече министров финансов и здравоохранения стран G20 заявил о возможности создания глобального санитарного щита для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения.

Он поделился с участниками встречи опытом создания в России системы быстрого реагирования на пандемии в рамках проекта «Санитарный щит». Глава Минфина РФ предполагает разработку системы оперативной диагностики инфекционных заболеваний, ускоренную разработку тест-систем и вакцин при возникновении новых эпидемиологических угроз.

«Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне», — цитирует Силуанова ТАСС.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на совместной встрече министров финансов и здравоохранения стран G20 напомнил о помощи России нуждающимся странам в пандемию — он отметил, что страна внесла существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения.

Мурашко также назвал недопустимой политизацию работы профильных советов G20, в частности совета глав ведомств здравоохранения, так как это угрожает задачам по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения.