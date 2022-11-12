Россия призвала ЮНЕСКО не игнорировать снос памятников героям борьбы с нацизмом

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО заявило о недопустимости сноса памятников, посвящённых героям борьбы с нацизмом. Как подчеркнула российская сторона, особенно в этом отличились страны Прибалтики.

Как заявило постпредство, война с памятниками приобрела угрожающие масштабы не только на Украине, где у власти находятся радикальные националисты, но и «в так называемой цивилизованной Европе».

«По информации из прессы, в Эстонии с начала года имели место более 40 случаев надругательств над памятниками, в Литве — 15. В Латвии было законодательно закреплено, что до 15 ноября должны быть демонтированы 69 монументов», — говорится в заявлении постпредства.

Так, последний инцидент произошёл в латвийском Шкяуне. Там местные власти «сровняли с землёй» братское воинское захоронение, «раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты».

«В земле под ними покоятся останки нескольких десятков советских воинов, отдавших свои жизни за свободное и мирное будущее», — отметили дипломаты.

Цель такой «варварской политики» в том, чтобы переписать историю в угоду политической конъюнктуре, утверждает представительство.

«Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим свои существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства», — подчеркнули российские представители.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.