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Глава МИД Украины призвал помешать России играть с миром в «голодные игры»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал оказать давление на Россию в рамках зерновой сделки и не дать играть Москве в «голодные игры» с миром.
Глава МИД Украины призвал помешать России играть с миром в «голодные игры»
  • Gettyimages.ru

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — приводит агентство Reuters его слова на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Важно удостовериться, добавил Кулеба, что российские инспекторы в рамках зерновой сделки действуют добросовестно и проводят осмотры судов без искусственных задержек.

Ранее в офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии делегаций ООН и России в Женеве об экспорте зерна с Украины прошли конструктивно.

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