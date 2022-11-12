Глава МИД Украины призвал помешать России играть с миром в «голодные игры»
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«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — приводит агентство Reuters его слова на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.
Важно удостовериться, добавил Кулеба, что российские инспекторы в рамках зерновой сделки действуют добросовестно и проводят осмотры судов без искусственных задержек.
Ранее в офисе Генсека ООН заявили, что дискуссии делегаций ООН и России в Женеве об экспорте зерна с Украины прошли конструктивно.