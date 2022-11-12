Эрдоган подписал указ о назначении посла Турции в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Анкары в Израиле после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Соответствующий указ опубликован в «Официальном вестнике».

6 октября Турция назначила посла в Израиле. Это произошло впервые после четырёхлетнего перерыва.

Пост главы дипломатической миссии занял Шакир Озкан Торунлар. В 2010—2013 годах он уже занимал должность генконсула в Иерусалиме.

В августе президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление полных дипотношений с Турцией поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.

В 2018 году Турция отозвала своего посла из Израиля из-за ситуации вокруг сектора Газа.