Foreign Policy: США испытывают трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева

США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами также вызвала проблемы, поскольку Киев взял обширные территории... на востоке Харьковской области и на юге», — сказано в материале.

Также уточняется, что Вашингтону и неправительственным организациям непросто удовлетворить запросы Киева, поскольку они привыкли оказывать материальную помощь странам с более тёплым климатом.

7 ноября глава правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.