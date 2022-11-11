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В МАГАТЭ заявили, что не выявили на объектах в Харькове следов радиоактивных выбросов

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В результате инспекции объектов ядерных исследований в Харькове МАГАТЭ не выявило следов радиоактивных выбросов, заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ заявили, что не выявили на объектах в Харькове следов радиоактивных выбросов
  • AFP
  • © ALEX HALADA

«МАГАТЭ на этой неделе провело миссию экспертов по ядерной безопасности на объектах ядерных исследований в городе Харькове на северо-востоке Украины и обнаружило, что он сильно пострадал в результате обстрела во время текущего военного конфликта в стране, но без каких-либо признаков радиоактивного выброса», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в рамках проверки специалисты МАГАТЭ посетили Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), а также пункт захоронения радиоактивных отходов Харьковского межобластного спецкомбината «Радон». 

Ранее в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Павлограде и Харькове поражены цеха по изготовлению ракетных двигателей и производству реактивных снарядов к системам залпового огня.

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