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Шольц и Зеленский выступили за продление зерновой сделки после 19 ноября

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров пришли к выводу о необходимости продлить зерновую сделку после 19 ноября для улучшения ситуации в глобальной продовольственной безопасности.
Шольц и Зеленский выступили за продление зерновой сделки после 19 ноября
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Канцлер Германии и президент Украины призвали продлить действие зернового соглашения под эгидой ООН после 19 ноября, что поможет улучшить ситуацию с продовольствием в мире», — цитирует ТАСС официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

5 ноября СМИ со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

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