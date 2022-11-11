Шольц и Зеленский выступили за продление зерновой сделки после 19 ноября
- AP
- © Khalil Hamra
«Канцлер Германии и президент Украины призвали продлить действие зернового соглашения под эгидой ООН после 19 ноября, что поможет улучшить ситуацию с продовольствием в мире», — цитирует ТАСС официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.
5 ноября СМИ со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.