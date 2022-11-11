Главы МИД России и Армении обсудили подготовку к сессии ОДКБ

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября сего года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к саммиту ОДКБ.

Встреча в верхах состоится 23 ноября в Ереване.