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Главы МИД России и Армении обсудили подготовку к сессии ОДКБ

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Главы МИД России и Армении обсудили подготовку к сессии ОДКБ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября сего года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к саммиту ОДКБ.

Встреча в верхах состоится 23 ноября в Ереване.

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