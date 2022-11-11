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Вучич заявил о поддержке Германией агрессивной политики Косова

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Германия открыто поддерживает агрессивную политику непризнанного Косова.
Вучич заявил о поддержке Германией агрессивной политики Косова
  • AP
  • © Darko Bandic

Об этом он сказал журналистам в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

«У Приштины есть поддержка Германии на каждый их шаг... Это больше не секрет, и ясно, что немцы — те, кто оказывает им поддержку во всех противоправных действиях в Европейском союзе, а вне Европейского союза это, конечно же, Великобритания», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Косово является «их детищем, о котором они заботятся», и их не волнует нарушение Брюссельских соглашений со стороны Приштины.

Ранее в городе Косовска-Митровице на севере Косова сербы вышли на митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины. Требования митингующих: отмена решения о перерегистрации автомобилей и о формировании сообщества сербских муниципалитетов, предусмотренного Брюссельскими соглашениями. 

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