Директор ВПП ООН Бизли заявил, что миру нужны российские зерно и удобрения
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Об этом сообщило РИА Новости.
Он отметил, что все страны должны сотрудничать в вопросе зерновой сделки.
«Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения», — сказал Бизли.
По его словам, в противном случае «весь мир должен будет за это заплатить».
Также он заявил, что в ООН предпринимают все усилия для продления зерновой сделки.
Ранее представитель офиса Генсека ООН Стефани Трембле заявила, что заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.