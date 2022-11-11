Директор ВПП ООН Бизли заявил, что миру нужны российские зерно и удобрения

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что миру нужны российские зерно и удобрения.

Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что все страны должны сотрудничать в вопросе зерновой сделки.

«Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения», — сказал Бизли.

По его словам, в противном случае «весь мир должен будет за это заплатить».

Также он заявил, что в ООН предпринимают все усилия для продления зерновой сделки.

Ранее представитель офиса Генсека ООН Стефани Трембле заявила, что заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.