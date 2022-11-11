Глава МИД Алжира: готовится визит президента Алжира Теббуна в Россию
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«Мы надеемся, что он состоится до конца года. Сейчас этот визит готовится, это важно для обеих наших стран, и мы активно и позитивно занимаемся его подготовкой», — цитирует его РИА Новости.
Он напомнил, что Алжир и Россия являются давними и важными партнёрами.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Теббун может нанести визит в Россию.
Богданов также отметил, что российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.