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Глава МИД Алжира: готовится визит президента Алжира Теббуна в Россию

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Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, заявил глава МИД страны Рамтан Ламамра.
Глава МИД Алжира: готовится визит президента Алжира Теббуна в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Nacerdine ZEBAR

«Мы надеемся, что он состоится до конца года. Сейчас этот визит готовится, это важно для обеих наших стран, и мы активно и позитивно занимаемся его подготовкой», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что Алжир и Россия являются давними и важными партнёрами.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Теббун может нанести визит в Россию.

Богданов также отметил, что российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС.

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