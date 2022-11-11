Junge Welt: Запад с помощью НАТО готовится к конфронтации с Россией и Китаем
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«Средством для этого служит Североатлантический альянс, с помощью которого наиболее могущественные империалистические государства обеспечивают себе зоны влияния, сдерживают конкурентов или противников — или просто устраняют их», — говорится в материале.
Майвальд отметил, что западным компаниям выгодны конфликты.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что европейские обыватели устали от конфронтационной риторики и обвинений в адрес России, в то время как лидерам стран ЕС всё сложнее объяснять гражданам рекордный рост цен, списывая это на «происки» Москвы.