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Junge Welt: Запад с помощью НАТО готовится к конфронтации с Россией и Китаем

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Запад с помощью Североатлантического альянса давно готовится к конфронтации с Россией и Китаем. Такое мнение выразил аналитик Дэвид Майвальд в статье для издания Junge Welt.
Junge Welt: Запад с помощью НАТО готовится к конфронтации с Россией и Китаем
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«Средством для этого служит Североатлантический альянс, с помощью которого наиболее могущественные империалистические государства обеспечивают себе зоны влияния, сдерживают конкурентов или противников — или просто устраняют их», — говорится в материале.

Майвальд отметил, что западным компаниям выгодны конфликты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что европейские обыватели устали от конфронтационной риторики и обвинений в адрес России, в то время как лидерам стран ЕС всё сложнее объяснять гражданам рекордный рост цен, списывая это на «происки» Москвы.

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