Узнать больше

МИД России: диалог по обмену заключёнными с США идёт по определённым каналу и графику

Короткая ссылка
Москва и Вашингтон ведут диалог по обмену заключёнными по определённым каналу и графику, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД России: диалог по обмену заключёнными с США идёт по определённым каналу и графику
  • globallookpress.com

Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона нет новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключёнными, диалог идёт по уже существующим трекам.

«Это не мидовские каналы, не канал МИД — Госдеп. Специально для этого определённые представители с двух сторон проводят свои контакты — в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что тема остаётся в повестке дня.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить