МИД России: диалог по обмену заключёнными с США идёт по определённым каналу и графику

Москва и Вашингтон ведут диалог по обмену заключёнными по определённым каналу и графику, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона нет новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключёнными, диалог идёт по уже существующим трекам.

«Это не мидовские каналы, не канал МИД — Госдеп. Специально для этого определённые представители с двух сторон проводят свои контакты — в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что тема остаётся в повестке дня.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.