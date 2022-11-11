Замглавы МИД Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии.

Рябков пояснил РИА Новости, что такая встреча с российской стороны и не планировалась.

«Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты», — заявил он.

Ранее в Госдепе сообщили, что у госсекретаря США Энтони Блинкена не запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии.