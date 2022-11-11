В МИД Китая заявили, что отношения Москвы и Пекина прочны как скала
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«Что я могу вам сказать, так это то, что китайско-российские отношения прочны как скала», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что устойчивое развитие отношений России и Китая во многом основано на высоком уровне взаимного доверия между двумя странами.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.