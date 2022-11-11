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В МИД Китая заявили, что отношения Москвы и Пекина прочны как скала

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения России и Китая взаимовыгодны и прочны как скала.
В МИД Китая заявили, что отношения Москвы и Пекина прочны как скала
  • AP
  • © Andy Wong

«Что я могу вам сказать, так это то, что китайско-российские отношения прочны как скала», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что устойчивое развитие отношений России и Китая во многом основано на высоком уровне взаимного доверия между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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