Politico: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

Многие государства — члены Североатлантического альянса, включая Грецию и Польшу, на закрытой встрече поддержали заявку Киева на вступление в НАТО.

Об этом говорится в статье Politico.

Отмечается, что закрытая встреча альянса состоялась в октябре в Брюсселе.

В статье говорится, что министр обороны США Ллойд Остин признал стремление Киева к членству в альянсе, но отметил, что «не видит никаких решений в краткосрочной перспективе».

При этом автор пишет, что другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили о своей поддержке заявки Киева.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос заявил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг охладил пыл украинского президента Владимира Зеленского своим заявлением об условиях членства Украины в альянсе.

Столтенберг заявил, что любое решение о приёме в НАТО должно приниматься совместно всеми 30 членами альянса.