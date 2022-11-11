МИД Китая опроверг слова Байдена о дистанцировании Пекина от России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг слова американского президента Джо Байдена о том, что Пекин старается дистанцироваться от России.

Его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения», — заявили в китайском МИД.

Чжао Лицзянь добавил, что Пекин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

По его словам, в Китае готовы постоянно содействовать развитию отношений между двумя странами в правильном направлении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.