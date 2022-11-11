Узнать больше

МИД Китая опроверг слова Байдена о дистанцировании Пекина от России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг слова американского президента Джо Байдена о том, что Пекин старается дистанцироваться от России.
МИД Китая опроверг слова Байдена о дистанцировании Пекина от России
  • © AP Photo

Его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения», — заявили в китайском МИД.

Чжао Лицзянь добавил, что Пекин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

По его словам, в Китае готовы постоянно содействовать развитию отношений между двумя странами в правильном направлении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить