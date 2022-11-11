МИД Китая опроверг слова Байдена о дистанцировании Пекина от России
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Его слова приводит ТАСС.
«Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения», — заявили в китайском МИД.
Чжао Лицзянь добавил, что Пекин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.
По его словам, в Китае готовы постоянно содействовать развитию отношений между двумя странами в правильном направлении.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.