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Антонов: просвета в кризисе отношений Москвы и Вашингтона пока не наблюдается

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Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, просвета в настоящий момент не просматривается. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Антонов: просвета в кризисе отношений Москвы и Вашингтона пока не наблюдается
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в туннеле не просматривается», — заявил Антонов в интервью «Известиям».

По его словам, власти США по-прежнему убеждены в необходимости продолжать политику политического давления и экономического шантажа. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет иллюзий по поводу изменения отношения американских элит к России.

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