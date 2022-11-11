Антонов: просвета в кризисе отношений Москвы и Вашингтона пока не наблюдается

Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, просвета в настоящий момент не просматривается. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в туннеле не просматривается», — заявил Антонов в интервью «Известиям».

По его словам, власти США по-прежнему убеждены в необходимости продолжать политику политического давления и экономического шантажа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет иллюзий по поводу изменения отношения американских элит к России.