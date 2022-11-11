Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов на миллиарды долларов

Суд в Соединённых Штатах заблокировал инициативу лидера страны Джо Байдена, которая заключается в списании образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов.

Как информирует РИА Новости, план президента предполагает прощение задолженности на сумму до $20 тыс. в каждом случае. Отмечается, что, по данным Белого дома, заявки на участие в программе подали 26 млн американцев.

«Суд объявляет программу незаконной и отменяет её», — цитирует агентство постановление федерального суда по северному округу штата Техас.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не согласна с вердиктом суда и Министерство юстиции уже подало на него апелляцию, отмечается в материале.

2 ноября председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.