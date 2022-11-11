Узнать больше

Премьер Австралии: КНР должна снять торговые санкции для нормализации отношений со страной

Короткая ссылка
Китай должен отменить экономические санкции в отношении австралийских товаров для нормализации отношений двух стран, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

«(Пекин должен. — RT) снять свои экономические санкции, общая сумма ущерба от которых достигает 20 млрд австралийских долларов. Они не отвечают интересам нашей винодельческой промышленности, животноводческой и ряда других отраслей, в отношении которых были введены, но они также не отвечают интересам Китая», — передаёт слова премьера ТАСС.

Альбанезе отметил, что Канберра всегда будет «отстаивать права человека», собственные ценности и не пойдёт на «компромисс в этом вопросе».

31 октября в МИД Китая заявили, что планы США построить базу для B-52 в Австралии могут привести к гонке вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить