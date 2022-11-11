Премьер Австралии: КНР должна снять торговые санкции для нормализации отношений со страной

Китай должен отменить экономические санкции в отношении австралийских товаров для нормализации отношений двух стран, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

«(Пекин должен. — RT) снять свои экономические санкции, общая сумма ущерба от которых достигает 20 млрд австралийских долларов. Они не отвечают интересам нашей винодельческой промышленности, животноводческой и ряда других отраслей, в отношении которых были введены, но они также не отвечают интересам Китая», — передаёт слова премьера ТАСС.

Альбанезе отметил, что Канберра всегда будет «отстаивать права человека», собственные ценности и не пойдёт на «компромисс в этом вопросе».

31 октября в МИД Китая заявили, что планы США построить базу для B-52 в Австралии могут привести к гонке вооружений.