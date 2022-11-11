Посол Антонов назвал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий правильным шагом
«В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — передаёт его слова РИА Новости.
Посол добавил, что российская сторона рассчитывает, что банки верно воспримут сигнал финрегулятора и «перестанут блокировать переводы», которые необходимы для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений.
Соединённые Штаты разрешили осуществлять переводы, необходимые для поддержания работы дипломатических и консульских миссий России.