Посол Антонов назвал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий правильным шагом

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций операций, которые необходимы для работы российских дипмиссий, правильным шагом.

«В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — передаёт его слова РИА Новости.

Посол добавил, что российская сторона рассчитывает, что банки верно воспримут сигнал финрегулятора и «перестанут блокировать переводы», которые необходимы для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений.

Соединённые Штаты разрешили осуществлять переводы, необходимые для поддержания работы дипломатических и консульских миссий России.