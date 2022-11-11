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Посол Антонов назвал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий правильным шагом

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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций операций, которые необходимы для работы российских дипмиссий, правильным шагом.

«В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — передаёт его слова РИА Новости.

Посол добавил, что российская сторона рассчитывает, что банки верно воспримут сигнал финрегулятора и «перестанут блокировать переводы», которые необходимы для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений.

Соединённые Штаты разрешили осуществлять переводы, необходимые для поддержания работы дипломатических и консульских миссий России.

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