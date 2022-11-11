Захарова ответила на отсутствие у ООН доказательств использования военными России виагры

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на высказывание спецпредставителя Генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которая заявила об отсутствии у организации доказательств использования военными России виагры для изнасилований на Украине.

Как информирует РИА Новости, ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Паттен, представившись украинским депутатом Александром Мережко, и спросили её об обвинениях, которые она выдвинула в октябре в адрес российской армии, в использовании медпрепаратов для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины.

«В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у неё нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

21 октября пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым распространение организацией «оголтелых фейков».