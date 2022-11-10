В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит G20

Индонезия с уважением относится к решению президента России не ехать на саммит G20 на Бали, заявил индонезийский министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

«Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать», — цитирует его Associated Press.

Вместе с этим он допустил, что по тем же причинам украинский лидер Владимир Зеленский также может отказаться от участия в саммите.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию.

Впоследствии пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин допустил участие Путина в саммите в онлайн-формате.