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В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит G20

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Индонезия с уважением относится к решению президента России не ехать на саммит G20 на Бали, заявил индонезийский министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.
В Индонезии прокомментировали решение Путина не ехать на саммит G20
  • РИА Новости

«Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать», — цитирует его Associated Press.

Вместе с этим он допустил, что по тем же причинам украинский лидер Владимир Зеленский также может отказаться от участия в саммите.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию.

Впоследствии пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин допустил участие Путина в саммите в онлайн-формате.

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