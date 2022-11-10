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TVP: польский депутат раскритиковал представителей бизнеса ФРГ за ведение дел в России

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Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Каспер Плажиньский подверг критике представителей немецкого бизнеса за ведение деятельности на территории России. Об этом пишет портал TVP Info.

«Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — указал депутат.

По мнению Плажиньского, Германия намерена продолжать вести бизнес в России «вне зависимости от того, сколько придётся за это заплатить Украине и всей Европе».

Он призвал «порядочные» страны, включая Польшу, противостоять таким действиям Германии.

«Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия», — заключил парламентарий.

Ранее правительство Германии начало переговоры с немецкой газовой компанией Wintershall Dea после появления в СМИ сообщений о том, что её сотрудничество с «Газпромом» якобы позволяет производить России материалы военного назначения.

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