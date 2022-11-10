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Адвокат: Виктор Бут вернётся в Россию, когда США начнут вести переговоры добросовестно

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Находящийся в американской тюрьме россиянин Виктор Бут сможет вернуться в Россию тогда, когда Соединённые Штаты начнут добросовестно вести переговоры об обмене заключёнными с российской стороной. Об этом заявил адвокат Бута Стив Зиссу.

Зиссу назвал Бута настоящим патриотом России. Он добавил, что россиянин очень ждёт воссоединения со своей семьёй. 

«Это произойдёт только тогда, когда Соединённые Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — сказал адвокат РИА Новости.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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