Подконтрольные США боевики удерживают более 2000 беженцев в лагере в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что подконтрольные США боевики удерживают более 2 тыс. беженцев в лагере «Эр-Рукбан».

«Более 2 тыс. беженцев удерживаются в лагере в качестве живого щита боевиками незаконного вооружённого формирования... подконтрольного США», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без «откупных выплат» боевикам.

Ранее в ЦПВС заявляли, что боевики планируют провокацию с ударами по лагерю беженцев в Идлибе.