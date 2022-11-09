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Подконтрольные США боевики удерживают более 2000 беженцев в лагере в Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что подконтрольные США боевики удерживают более 2 тыс. беженцев в лагере «Эр-Рукбан».
Подконтрольные США боевики удерживают более 2000 беженцев в лагере в Сирии
  • AP

«Более 2 тыс. беженцев удерживаются в лагере в качестве живого щита боевиками незаконного вооружённого формирования... подконтрольного США», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без «откупных выплат» боевикам.

Ранее в ЦПВС заявляли, что боевики планируют провокацию с ударами по лагерю беженцев в Идлибе.

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