Узнать больше

Сенатор Косачёв заявил о готовности СФ России к диалогу с законодателями США

Короткая ссылка
В Совете Федерации готовы к общению с американскими законодателями в случае, если от них поступит такая инициатива, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Сенатор Косачёв заявил о готовности СФ России к диалогу с законодателями США
  • Gettyimages.ru

«Если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег, уверен, будем готовы откликнуться», — цитирует его РИА Новости.

При этом Косачёв отметил, что не видит предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов США.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что власти России и США рассмотрят возможность организации контактов для разрешения кризиса вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить