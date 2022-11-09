Сенатор Косачёв заявил о готовности СФ России к диалогу с законодателями США

В Совете Федерации готовы к общению с американскими законодателями в случае, если от них поступит такая инициатива, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег, уверен, будем готовы откликнуться», — цитирует его РИА Новости.

При этом Косачёв отметил, что не видит предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов США.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты заморозили диалог с Россией о стратегической стабильности и не предпринимают шагов к его возобновлению.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что власти России и США рассмотрят возможность организации контактов для разрешения кризиса вокруг Украины.