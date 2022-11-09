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Посол Антонов: Вашингтон заморозил диалог с Москвой о стратегической стабильности

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Вашингтон не предпринимает шагов к возобновлению диалога с Москвой о стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Посол Антонов: Вашингтон заморозил диалог с Москвой о стратегической стабильности
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Посол отметил, что запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договорённостей на замену ДСНВ, заморожен по инициативе Вашингтона.

«Никаких практических шагов к его (диалога. — RT) возобновлению Вашингтон не предпринимает», — передаёт слова Антонова РИА Новости.

Ранее посол заявил, что сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы. Кроме того, по словам посла, Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.

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