В японском Минфине сообщили о росте дефицита Японии в торговле с Россией

Дефицит Японии в торговле с Россией в первой половине текущего японского финансового года (апрель — сентябрь) вырос в 2,6 раза по сравнению с показателями, зафиксированными в тот же период 2021 года. Об этом сообщили в японском Минфине.

Как пишет ТАСС, дефицит составил 750,4 млрд иен (почти $5,2 млрд). Ранее стало известно, что товарооборот Японии и России сократился на 14,4% в сентябре в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.