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В японском Минфине сообщили о росте дефицита Японии в торговле с Россией

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Дефицит Японии в торговле с Россией в первой половине текущего японского финансового года (апрель — сентябрь) вырос в 2,6 раза по сравнению с показателями, зафиксированными в тот же период 2021 года. Об этом сообщили в японском Минфине.

Как пишет ТАСС, дефицит составил 750,4 млрд иен (почти $5,2 млрд).

Ранее стало известно, что товарооборот Японии и России сократился на 14,4% в сентябре в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

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