В США считают, что Украина должна сама принять решение о «захвате Крыма»

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Украина должна сама принять решение о «захвате Крыма».

Об этом, как пишет ТАСС, Кол сообщил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

«Это в конечном счёте будут их решения», — указал он.

Ранее издание The Daily Beast передавало, что администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма».

Ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.