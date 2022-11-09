«Военная мысль»: США разрабатывают средства для нейтрализации российского ядерного оружия

Соединённые Штаты работают над созданием средств, нацеленных на нейтрализацию российского ядерного оружия, которые, по задумке создателей, смогут поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того решения её руководства об ответно-встречном ударе. Об этом сообщает журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны России.

Как пишет РИА Новости, Вашингтон также намерен создать стратегические высокоэффективные огневые системы вооружения.

Уточняется, что согласно задумке, они должны работать по принципу разведывательного ударного комплекса.

27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.