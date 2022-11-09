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Сенатор Пушков: после отказа от лимита цен на газ ЕС ожидают новые «невозможности»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Европейский союз больше не рассматривает установление потолка цен на российский газ подходящим средством борьбы с энергетическим кризисом.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники передавало, что представитель Еврокомиссии предупредил страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ, который не оказал бы влияния на долгосрочные контракты и безопасность поставок.

«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей», — отреагировал Пушков.

Сенатор напомнил о ещё одной «невозможности» ЕС, которая заключается в проблемах с предоставлением Украине €3 млрд.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет в 2022 году выделить €3 млрд макрофинансовой помощи Киеву из пакета на сумму до €9 млрд, обещанного в мае.

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