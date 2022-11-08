Байден спрогнозировал «два ужасных года» при победе республиканцев на выборах в конгресс

Президент США Джо Байден считает, что победа республиканцев на выборах в конгресс будет означать «два ужасных года» для его правления.

«Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года», — приводит РИА Новости его слова на мероприятии по сбору средств в Чикаго.

Байден добавил, что у него есть хорошая новость, так как у американского лидера будет право на вето.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что большая часть членов конгресса после выборов 8 ноября будет выступать за поддержку Украины.