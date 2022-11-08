Сенатор Тед Круз подвергся нападению в Техасе

В американского сенатора-республиканца Теда Круза бросили банку в городе Хьюстон штата Техас в ходе публичного мероприятия.

«Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи», — приводит РИА Новости сообщение полиции города в Twitter.

По данным правоохранителей, Крузу не потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемый в нападении арестован.

8 июля сообщалось, что на японского премьера Синдзо Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на Абэ и считает произошедшее актом терроризма.