Салливан: после выборов большинство в конгрессе будет за помощь Украине

Большая часть членов Конгресса после выборов 8 ноября будет выступать за поддержку Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я совершенно убеждён, что, несмотря на заявления некоторых людей, на Капитолийском холме сохраняется мощная поддержка дальнейшего оказания помощи Украине», — приводит ТАСС слова Салливана на мероприятии Совета по международным делам в Нью-Йорке.

Он отметил, что президент США Джо Байден поговорил с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом и лидером демократов Чаком Шумером.

По его словам, некоторые наиболее громкие голоса в поддержку Украины звучат именно с республиканской стороны.

В июле Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для Байдена.

Как писала газета The Hill, члены Республиканской партии США намерены объявить действующему президенту импичмент после промежуточных выборов.