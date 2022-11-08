Салливан: после выборов большинство в конгрессе будет за помощь Украине
«Я совершенно убеждён, что, несмотря на заявления некоторых людей, на Капитолийском холме сохраняется мощная поддержка дальнейшего оказания помощи Украине», — приводит ТАСС слова Салливана на мероприятии Совета по международным делам в Нью-Йорке.
Он отметил, что президент США Джо Байден поговорил с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом и лидером демократов Чаком Шумером.
По его словам, некоторые наиболее громкие голоса в поддержку Украины звучат именно с республиканской стороны.
В июле Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для Байдена.
Как писала газета The Hill, члены Республиканской партии США намерены объявить действующему президенту импичмент после промежуточных выборов.