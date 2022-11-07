Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений киевского режима является одним из видов соучастия.

Депутат прокомментировал обстрел ВС Украины Каховской ГЭС американскими HIMARS.

«Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий добавил, что на данный момент плотина цела, но скорее всего «киевский террористический режим» продолжит попытки устроить «гуманитарную катастрофу».

Ранее в экстренных службах Херсонской области заявили, что средства ПВО сбили пять из шести ракет ВСУ в районе дамбы Каховской ГЭС, один снаряд попал в шлюз.

2 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.