Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия
Депутат прокомментировал обстрел ВС Украины Каховской ГЭС американскими HIMARS.
«Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия», — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что на данный момент плотина цела, но скорее всего «киевский террористический режим» продолжит попытки устроить «гуманитарную катастрофу».
Ранее в экстренных службах Херсонской области заявили, что средства ПВО сбили пять из шести ракет ВСУ в районе дамбы Каховской ГЭС, один снаряд попал в шлюз.
2 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.