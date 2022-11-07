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Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями

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Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является хладнокровным политиком, умеющим просчитывать свои ходы и скрывающимся за «образом лохматого увальня».

«В отличие от того, что многие о нём думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий, когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий всё это за частой клоунадой и образом лохматого увальня», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Джонсон отказался от борьбы за кресло премьера, так как за 45 дней до отставки бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «сам ушёл с этого поста со скандалом».

Пушков также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял британский МИД.

«Он готовился ехать в Москву на встречу с Лавровым и охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России. Сегодня вы такого от него не услышите», — пояснил сенатор. 

23 октября телеканал Sky News сообщил, что Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы правительства.

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