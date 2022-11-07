В СДПГ выступили за усиление контроля за Twitter в Германии после покупки компании Маском

Социал-демократы Германии считают, что контроль за соцсетью Twitter нужно усилить после того, как её приобрёл американский предприниматель Илон Маск.

Такое мнение выразил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в беседе с Handelsblatt.

«Я считаю, что тот факт, что Twitter теперь будет захвачен кем-то, кто хочет ещё больше использовать соцсеть в политических целях, является очень проблематичным», — сказал он, слова политика приводит ТАСС.

Он добавил, что «если разнообразие мнений продолжит подвергаться нападкам, власти должны будут принять последовательные меры».

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее критически высказался о покупке предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter.

Глава Белого дома заявил, что теперь соцсеть извергает ложь по всему миру.

Такое высказывание Байдена последовало после того, как Маск заявил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.