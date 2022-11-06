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Ракетные войска и ВВС Сирии уничтожили почти 100 боевиков в ответ на теракт в Латакии

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Ракетные войска и ВВС Сирии нанесли удары по объектам «Джабхат ан-Нусры»* в ответ на теракт в Латакии, где пятеро военных погибли в результате нападения беспилотников. Ответными ударами уничтожены более 90 боевиков, ранения получили ещё 135 террористов.
Ракетные войска и ВВС Сирии уничтожили почти 100 боевиков в ответ на теракт в Латакии
  • AFP

Ответный комплексный удар был нанесён в районе Ашхани-Такхтани в зоне деэскалации «Идлиб».

«В результате атаки уничтожены лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия незаконных вооружённых формирований», — сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Ударом ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. 135 членов террористической группировки получили тяжёлые ранения.

Кроме того, ВВС Сирии уничтожили мастерскую по сборке БПЛА, мобильную станцию РЭБ и до сорока подготовленных к применению ударных беспилотников.

Это позволило предотвратить готовившиеся боевиками теракты на объектах сирийских правительственных сил и Вооружённых сил России в Сирии, сообщили в ЦПВС.

Ранее в ЦПВС рассказали, что террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим с применением дронов-камикадзе.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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