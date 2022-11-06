FT: Британия и Япония намерены заключить оборонный пакт
«Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в материале.
Отмечается, что договор также позволит сдержать возрастающую угрозу со стороны КНР.
По данным издания, подписание соглашения облегчит проведение совместных учений и предоставит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
24 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Токио нет намерений становиться членом альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США).