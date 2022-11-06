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FT: Британия и Япония намерены заключить оборонный пакт

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Великобритания и Япония в декабре намерены заключить оборонное соглашение, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

«Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в материале.

Отмечается, что договор также позволит сдержать возрастающую угрозу со стороны КНР.

По данным издания, подписание соглашения облегчит проведение совместных учений и предоставит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. 

24 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Токио нет намерений становиться членом альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США).

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