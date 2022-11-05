Глава фракции СДПГ в ФРГ заявил, что его внесли в террористический список на Украине

Председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что украинское правительство внесло его в список террористов за то, что он выступал за установление режима прекращения огня и урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём.

Об этом он заявил на съезде СДПГ в Берлине.

«Я раздражён тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня», — сказал Мютцених, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что получал угрозы в свой адрес.

При этом агентство DPA сообщило, что правительство Украины не подтвердило, что внесло Мютцениха в террористический список.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что утверждения некоторых немецких политиков о том, что никогда больше не будет сотрудничества с Россией, в том числе в газовой сфере, являются ошибкой.