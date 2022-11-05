Foreign Policy: разногласия Турции и НАТО продемонстрировали слабость альянса
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«Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — пишет автор материала.
Кроме того, в статье говорится, что внутриблоковые противоречия являются сигналом для России и Китая о слабости Североатлантического альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.
При этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Финляндия и Швеция ещё не выполнили все условия Анкары для вступления в альянс.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.