Узнать больше

Foreign Policy: разногласия Турции и НАТО продемонстрировали слабость альянса

Короткая ссылка
Разногласия Турции и НАТО по поводу вступления Финляндии и Швеции в альянс продемонстрировали существующие противоречия внутри блока, а также его слабость. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Foreign Policy: разногласия Турции и НАТО продемонстрировали слабость альянса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — пишет автор материала.

Кроме того, в статье говорится, что внутриблоковые противоречия являются сигналом для России и Китая о слабости Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.

При этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Финляндия и Швеция ещё не выполнили все условия Анкары для вступления в альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить